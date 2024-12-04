ads
الأربعاء 04 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالتعاون مع مستشفى الفيوم الجامعي.. قافلة طبية متعددة التخصصات لخدمة 3 قرى بسنورس

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 نجحت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى تنظيم قافلة طبية موسعة لخدمة أهالى قرى بهيت الحجر والسليين وسنورس البندر بمركز سنورس، وذلك تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم وبالتعان مع المستشفى الجامعى بالفيوم
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقا من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.
وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بمحافظة الفيوم، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

مستشفى الفيوم العام محافظة الفيوم إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مديرية التضامن الأجتماعي بالفيوم قافلة طبية متعددة التخصصات لخدمة 3 قرى بالفيوم قافلة طبية مجانية