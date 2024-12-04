بالتعاون مع مستشفى الفيوم الجامعي.. قافلة طبية متعددة التخصصات لخدمة 3 قرى بسنورس

نجحت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى تنظيم قافلة طبية موسعة لخدمة أهالى قرى بهيت الحجر والسليين وسنورس البندر بمركز سنورس، وذلك تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم وبالتعان مع المستشفى الجامعى بالفيوم

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقا من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بمحافظة الفيوم، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.