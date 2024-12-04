صدور كتاب "حكايات شعبية من الريف الإنجليزي" عن دار السلاسل

صدر حديثا عن منشورات دار السلاسل بالكويت، كتاب "حكايات شعبية من الريف الإنجليزي"، للكاتبة والمترجمة فضة عبدالعزيز المعيلي، وجاء الكتاب في 320 صفحة من القطع المتوسط، وتضمن 29 قصة مترجمة من الحكايات الشعبية التي تنتشر في الريف الإنجليزي.

فضة عبدالعزيز المعيلي، قدمت في كتابها الجديد، مختارات من أشهر الحكايات الشعبية الإنكليزية للكتاب والباحثين جوزيف جاكوبس، ويليام بتلر بيتس. جورج سکوت دوجلاس، إليزابيث ويلسون جريرسون.

وبحسب مقدمة كتاب "حكايات شعبية من الريف الإنكليزي"، فإن الريف الانجليزي يُمثّل صورة للطبيعة الحية المفعمة بالجمال والهدوء والحياة، بعيدا عن صخب المدن والضوضاء، والفوضى المتزاحمة، وقد انعكس الريف بطبيعته الاستثنائية على القصص التي تحكي تفاصيل الحياة فيه، فجاءت مكسوة بالبساطة والانسيابية تتسم شخصياتها بالهدوء والحكمة وتنقل صورة لواقع المجتمع هناك. حيث التعاضد بين أبنائه، والتلاحم والتعاون في السراء والضراء، وتطرح سلسلة من القيم. وتثبت العادات والتقاليد في نفوس الأبناء وتخاطب العقل والوجدان بغرض الإصلاح، وتعزيز السلم المجتمعي، والوحدة بين أفراد المجتمع.

يُذكر أن فضة المعيلي، هي كاتبة ومترجمة، درست اللغة الإنجليزية بكلية الآداب في جامعة الكويت، وعملت في عدة مؤسسات صحافية، بينها جريدة الجريدة التي تعمل بها حتى اليوم.

وتعمل "المعيلي" في المجال البحثي، إضافة إلى عملها في المجال الصحفي، بجانب الترجمة، ولديها اهتمام كبير بالقصص والحكايات الشعبية، وقد قدمت للمكتبة العربية عدة إصدرات تدور في فلك الحكايات الشعبية منها: حكايات شعبية روسية (2018)، وحكايات شعبية تركية (۲۰۱۹)، وحكايات شعبية يابانية (۲۰۱۹)،وحزاوي كويتية (۲۰۲۱)، الحب على الطريقة اليابانية، (۲۰۲۱).