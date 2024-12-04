ads
الأربعاء 04 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الفيوم يجري زيارة مفاجئة لمدرسة معصرة عرفة بإطسا

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم ويرافقه ريحاب عريق وكيل المديرية زيارة مدرسة معصرة عرفه الابتدائية التابعة لإدارة إطسا التعليمية لمتابعة العملية التعليمية بالمدرسة.

وحضر الدكتور" قبيصي " طابور الصباح وتحية العلم والإذاعة المدرسية، بالمدرسة وعقب إنتهاء الطابور قام بالمرور على عدد من الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية ومستوى الطلاب والأنشطة الصفية والتقييمات الأسبوعية.

كما تابع الدكتور، "قبيصي" البرنامج العلاجي للقرائية بالصفوف الأولى، وقام بمناقشة تلاميذ الفصل على السبورة للوقوف على مستوى القراءة والكتابة لدى تلاميذ الصفوف الأولى، كما تفقد الصف السادس الابتدائي، وحضر حصة رياضيات، وناقش التلاميذ للوقوف على المستوى العلمي للتلاميذ فى مادة الرياضيات.

وأشاد وكيل الوزارة، بتفعيل مبادرة إزرع شجرة، ومبادرة دهان وطلاء الفصول الدراسية، التى تم إطلاقها على مستوى المحافظة، حيث أشاد وكيل الوزارة بنظافة المدرسة والفصول الدراسية وتجميلها وتشجير المدرسة بالشكل الجمالى اللائق.

وخلال الزيارة قام الدكتور خالد قبيصي بتكريم التلميذة دينا أحمد جمال حامد - الصف الخامس الابتدائي، والتلميذة خلود أحمد عبدالتواب - الصف السادس الابتدائي، من ذوي القدرات الخاصة بالمدرسة ومنحهم شهادات تقدير وذلك لتفوقهم العلمي، وإصرارهم على استكمال المراحل التعليمية، وقام وكيل الوزارة بتحفيز الطالبتين على التعليم والتعلم، وقام بتكليف مدير إدارة المدرسة بضرورة مساعدتهم على التعليم داخل المدرسة، وتوفير سبل الراحة اللازمة والبيئة المناسبة لهم من أجل النجاح والتفوق ومواصلة رحلة التعليم. 

كان ذلك بحضور الدكتور منتصر الشماع، مدير عام إدارة إطسا التعليمية، وخالد سيد وكيل إدارة إطسا، وأيمن حبيشي مدير التعليم الابتدائي بإدارة إطسا التعليمية.

وتقدم وكيل الوزارة برسالة شكر وتقدير لإدارة المدرسة وفريق العمل من المعلمين الشرفاء، وذلك الانضباط في العمل، وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، والجهد المتميز المبذول في العمل داخل الفصول الدراسية.

inbound501964607613080454
inbound501964607613080454
inbound2974111278106734462
inbound2974111278106734462
inbound6590411310720138830
inbound6590411310720138830
inbound3456476467628798996
inbound3456476467628798996
inbound8462242436219574849
inbound8462242436219574849
inbound6057335014840945519
inbound6057335014840945519
inbound6570995387802588589
inbound6570995387802588589
مدير تعليم الفيوم وكيل تعليم الفيوم محافظة الفيوم إدارة إطسا التعليمية مدرسة معصرة عرفة بإطسا