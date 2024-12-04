انطلاق اجتماعات الدورة الثالثة من اللجنة المصرية الطاجيكية بمشاركة الحجر الزراعي

شارك الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري في فعاليات الدورة الثالثة للجنة المُشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بالعاصمة الطاجيكية "دوشنبه".

وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات.

ومن ناحيته تفاوض المنسي على تعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية إلى طاجكستان بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الحجر الزراعي والصحة النباتية والحجر البيطري والثروة السمكية، وكذا زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

1000121118

1000121129

1000121139

1000121143