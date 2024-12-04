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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انطلاق اجتماعات الدورة الثالثة من اللجنة المصرية الطاجيكية بمشاركة الحجر الزراعي

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة
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شارك الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري في فعاليات الدورة الثالثة للجنة المُشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بالعاصمة الطاجيكية "دوشنبه".

 وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات.

ومن ناحيته تفاوض المنسي على تعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية إلى طاجكستان بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الحجر الزراعي والصحة النباتية والحجر البيطري والثروة السمكية، وكذا زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

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الحجر الزراعي الحجر البيطري الثروة السمكية