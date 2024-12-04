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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

هل سيتم إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب المدارس؟.. التعليم تجيب

شادي زلطة المتحدث
شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم
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نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال الترم التاني من العام الدراسي الحالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وأكد شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن كل ما يتردد حول إلغاء التقييمات الأسبوعية غير صحيح، مؤكدا أن  الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، وأن كافة القرارات الوزارية والآليات المعلنة كما هي دون أي تغيير.

وأهابت وزارة التربية والتعليم بمرتادي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من منشورات والاستناد للمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية.

التربية والتعليم والتعليم الفني المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الحالي طلاب المدارس