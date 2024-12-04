السلامة والصحة المهنية تنظم ندوة تثقيفية للمهندسين بالنقابة العامة

عقدت لجنة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس الاستشاري علاء ريحان، ندوة تثقيفية للمهندسين، وحاضر فيها كل من المهندس هشام علي، استشاري السلامة بوزارة القوى العاملة، والمهندس حسني ربيع، استشاري تفتيش سلامة العمليات ونظم السلامة والصحة المهنية.

وألقى المهندس الاستشاري هشام علي، الضوء على التشريعات الوطنية والدولية في مجال نظم السلامة والصحة المهنية، وتضمنت المحاضرة شرح لماهية السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني والدولي، والأكواد والقوانين المنظمة للسلامة والصحة المهنية الوطنية والدولية.

واستفاض في شرح القانون الوطني 12 لسنة 2003 والكتاب الخامس منه الخاص بالسلامة والصحة المهنية، متناولاً مخاطر بيئة العمل في المواقع والعمليات والمصانع، منها المخاطر الميكانيكية، والكهربائية، والبيولوجية، والكيميائية، والفيزيائية، والحريق، مستعرضا كيفية التعرف على تلك المخاطر، ثم عمل تحليل وتقييم لتلك المخاطر، ثم التحكم في تلك المخاطر عن طريق أساليب التحكم الخمسة وهي الإبعاد والعزل، والتغيير، والتحكم الهندسي، والتحكم الإداري، واستخدام مهمات الوقاية الشخصية، ومن ثم قياس مستوى النجاح في أداء السلامة عن طريق أساليب القياس.

فيما كانت اشتراطات السلامة في المخازن، محور حديث المهندس الاستشاري حسني ربيع خلال محاضرته، مؤكدا أن ضمان السلامة في المخازن أمر لا غنى عنه، خاصة وأنها تتضمن المواد الخام، والمعدات، فأية خسائر حادثة في المخازن يمكن أن ينتج عنها خسائر جسيمة، ولهذا السبب يجب التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة في المخازن، لحمايتها من مخاطر عديدة، كالحرائق، مؤكدا أن الحفاظ على السلامة في المخازن لا يتضمن سلامة ما تحتويه من عناصر فقط، بل أيضا سلامة العاملين.

واستعرض ربيع تعليمات السلامة والصحة المهنية للمخازن الواجب إتباعها، ومنها أن يكون جيد التهوية، وله باب دخول وباب هروب، وتنظيف الأرضيات والممرات والأسطح من أي مخاطر قد تسبب التعثر أو الانزلاق أو السقوط، وتدريب الموظفين على كيفية العمل بأمان في كل من الأجواء، وإنشاء المخازن من مواد غير قابلة للاشتعال وتوفير إضاءة مناسبة، وتجهيز المخازن والمستودعات بأجهزة إنذار وحريق.