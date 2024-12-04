إنفوجراف.. تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 174 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الجاري.

وخلال هذا الاسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، 12 قافلة بيطرية مجانية بالتعاون مع كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة ضمن مبادرة بداية، حيث تم تقديم خدمات العلاج لـ17529 رأس ماشية، كما تم عقد 26 ندوة ارشادية للامراض المشتركة واهمية التحصين، كما تم شن حملات على اسواق اللحوم، حيث تم 10166 كجم مصنعات و مقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم تحصين 86 الفا و711 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع.

كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، بجولة تفقدية لعدد من الجمعيات الزراعية، بمركزي قليوب وشبين القناطر، للاطمئنان على سير العمل، ومتابعة صرف الاسمدة، كما تم متابعة زراعة محصول القمح، كما تم شن حملات على منافذ بيع المبيدات والمخصبات الزراعية، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن قافلة طبية بيطرية مجانية شاملة للكشف وعلاج الماشية بقرية طنان، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور وتفقد الزراعات، وتقديم التوصيات للمزارعين، كما تم ازالة 79 حالة تعدٍ على الاراضي الزراعية، كما تم المرور على الجمعيات الزراعية، ومواصلة إعمال تطهير المساقي الخصوصية لدى المزارعين.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، المرور لفحص الزراعات الشتوية، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى، 72 قافلة بيطرية، حيث تم تقديم 91665 خدمة بيطرية، وعقد ندوة ارشادية، كما تم تحصين 140 ألف رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، اجتماعا مع مديري المناطق، حيث تم مناقشة كافة التعليمات الجديدة المنظمة للعمل بكارت الفلاح وصرف الاسمدة، كما تم عقد ندوة إرشادية لمحصول بنجر السكر، كما نفذت مديرية الطب البيطرى، قوافل بيطرية مجانية بعدد من مراكز المحافظة، فضلا عن عقد ندوات إرشادية ولقاءات توعوية للمواطنين، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، حملات للتفتيش على مراكز بيع وتداول الادوية البيطرية بمركز الزقازيق، حيث تم ضبط 101 عبوة لـ 23 صنف منتهي الصلاحية ومجهول المصدر، كما تم شن حملات تفتيشية على منافذ بيع اللحوم، حيث تم ضبط حوالى 8 أطنان و 127 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما اعلنت المديرية عن تحصين 366 الفا و 323 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

بينما عقدت مديرية زراعة بمحافظة البحيرة، اجتماعا مع مديرى الادارات، لمتابعة الأعمال، كما تم إزالة 7 حلات تعدى على الأراضي الزراعية، كما تم تشكيل لجان متابعة من ادارتى المكافحة الحقلية والإرشاد الزراعى لمتابعة زراعات محصول القمح، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، بالمرور على جمعيتي سيدى مسعود وأبو دومة الزراعيتين، لمتابعه صرف الأسمدة، كما تم المرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل بحدائق المنتزة وتم رش عدد (١٠٤) نخيل ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء بحدائق قصر المنتزة، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة السويس، توزيع تقاوي الحقول الإرشادية لمحصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بانتاجية محصول القمح.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور على الجمعيات الزراعية ومتابعة أعمالها، كما تم تفقد حلقات تسويق الاقطان، وعمليات الفرز، كما تم توزيع تقاوي الحقول الإرشادية لمحصول الشعير ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بانتاجية المحصول، كذلك تم ازالة 11 حالة تعدٍ على الاراضي الزراعية.

كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، قافلة بيطرية مجانية شاملة بتفتيش السرو، حيث تم خلال القافلة فحص وعلاج ٣٠٠٠ طائر، ٩٠٠ حالة باطنة، ٨٠٠ حالة تناسليات بالإضافة لرش وتجريع ٢١٠٠ رأس و ٥ حالات جراحية و٢٣ حيوانا أليفا بإجمالي حالات ٦٨٢٨ حاله لكافة التخصصات، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، عدة اجتماعات، حيث تم عقد اجتماع مع مديرى الادارات، للوقف علي اخر مستجدات العمل، وأعمال الحصر وتوزيع الأسمدة والتيسير على المزارعين، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، بالمرور على الزراعات بوادي الطور ومنطقة الجبيل، فضلا عن تفقد أنشطة القطاع الزراعي المختلفة بالمحافظة، والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، ونشر التوصيات الزراعية.

كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، المرور علي محلات ومصانع الأعلاف وحظائر الماشية ومزارع الدواجن ومراكز تجمع الالبان، كما تم المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة عمليات صرف الأسمدة، وموقف إزالة التعديات، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى، قافلة بيطرية لتقديم كافة الخدمات البيطرية من أعمال الكشف التناسلي بالسونار وكشف الباطنه والجراحة وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية و علاج امراض الدواجن بالمجان، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، ازالة 11 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية، كما نفذت مديرية الطب البيطرى، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن قافله بيطرية مجانية، لدعم صغار المربين، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور الميدانى على الجمعيات الزراعية، وتفقد الزراعات القائمة، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، كما تم عقد اجتماع مع مديرى الادارات، لمتابعة سير العمل، وعمليات صرف الأسمدة.

وخلال هذا الاسبوع ايضا واصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الاحمر، متابعة منافذ بيع السلع والمنتجات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة للتيسير على المواطنين، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن قافلة طبية بيطرية مجانية شاملة، لدعم المربين، كما شهدت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، توقيع اتفاقية التعاون بين مشروع دعم صغار الزراع مع جمعيات تنمية المجتمع بنقاده والمقربيه بمحافظة قنا، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، بالمرور على مزرعة لانتاج بيض المائدة لمتابعة اعمالها وتقديم الدعم للمزرعة، كما تم عقد ندوة إرشادية حول تأثير الحشائش على المحاصيل الشتوية بالاشتراك مع محطة البحوث الزراعية بالمطاعنة، كذلك تم متابعة الزراعات والمرور على الحقول والتواصل مع المزارعين.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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