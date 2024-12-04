نشر تجربة "أورام الأقصر" في رفع كفاءة الطاقة بإحدى إصدارات الأمم المتحدة

أعلنت إدارة مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عن اختيار مشروع كفاءة الطاقة في المستشفى الذي تم نشره في الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء منذ عام، للنشر في الإصدار الثالث من كتاب التكنولوجيا الخضراء الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة.

إطلاق هذا التقدير رسميًا في مؤتمر تغير المناخ COP 29 في أذربيجان

أوضح الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات علاج الأورام بالأقصر، أنه تم إطلاق هذا التقدير رسميًا في مؤتمر تغير المناخ COP 29 في أذربيجان، حيث تم تسليط الضوء على مشروع مستشفى علاج الأورام بالأقصر، كمثال رائد للإبتكار في تكنولوجيا المناخ في قطاع الرعاية الصحية؛ مقدما خالص الشكر لفريق المنظمة العالمية للملكية الفكرية، على جهودهم في الاعتراف بمشروع كفاءة الطاقة في المستشفى ومنحها الفرصة لنكون جزءًا من هذه التجربة العالمية.

وتقدم محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مستشفى علاج الأورام، بالشكر لكل العاملين في المستشفى، معربا عن امتنانه لشركاء النجاح في الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء GGHH، لدعمهم المستمر في تعزيز المهمة نحو الاستدامة، وتسليط الضوء على جهود شفاء الأورمان في قطاع الرعاية الصحية، قائلًا: "نحن فخورون بالمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ من خلال الابتكار في خدمات الرعاية الصحية".

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