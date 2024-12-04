شحاته يشارك فى ودية الزمالك والرجاء بمطروح

شهدت مباراة الزمالك الودية أمام فريق الرجاء بمطروح، مشاركة محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

وكان محمد شحاتة يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الضامة، تعرض لها في معسكر منتخب مصر الأخير، وخضع على إثرها لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك في الفترة الماضية.

وعاد لاعب الوسط للمشاركة بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية، وشارك في الدقيقة 65 من عمر المباراة الودية أمام الرجاء بمطروح بدلاً من زياد كمال.

ويستعد الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيحيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.