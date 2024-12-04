إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بالفيوم

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل، بطريق إطسا الفيوم الزراعي عند كوبري البشوات بدائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل «تريلا» بطريق إطسا الفيوم الزراعي عند مدخل كوبري البشوات بدائرة المركز ، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت سيارات الأسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

وتم نُقل المصابون إلى مستشفى

إطسا المركزي، وجاري رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.