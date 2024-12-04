"العمل" تنظم 3 ندوات توعوية حول السلامة والصحة المهنية في دمياط

نظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط، 3 ندوات توعية حول السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والخدمات التي تقدمها المديرية.

يأتى ذلك فى إطار سعى المديرية نحو تكثيف أنشطتها بهدف تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح العاملين بتلك المنشآت، وكذلك المنشآت بالإضافة إلى المترددين عليها، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

أوضح ا/فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط، بتقريره للوزارة، أنه تم عقد ندوة بمركز شباب كفر الغاب وبحضور٣٠٠ من المواطنين.

تحدثت فى تلك الندوة ا/ايمان الخميسى وذلك، وتم عقد ندوة أخرى بمقر استاد دمياط و بحضور عدد ٣٠٠ من المواطنين وتحدثت فى تلك الندوة ك/أشجان مظهر.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة الثالثة تم عقدها بمركز شباب عزبة البرج حول الخدمات التي تقدمها مديرية العمل بدمياط ، والوظائف المتاحة وامكانية التقديم عليها، و⁠دور التدريب المهني في إتاحة فرص مجانية لتدريب الشباب على المهن المختلفة.