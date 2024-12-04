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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مدير عمل البحر الأحمر يلتقي بالعاملين بمكتب سفاجا لمتابعة تقديم الخدمات وحل مشكلات المواطنين

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قام اشرف عبد الحميد السيد، مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، بتفقد مكتب عمل سفاجا وذلك للوقوف على أوجه الخدمات التى يقدمها المكتب للمواطنين، ولمتابعة توجيهات وزير العمل بأهمية تعيين ذوى الهمم، ومتابعة المنشآت، والتأكد من استيفاء نسبة 5%من إجمالى عدد العاملين بكل منشأة.
والتقى مدير المديرية بالعاملين بالمكتب، واطمئن على سير العمل على الوجه الأكمل، واطمئن على حل مشاكل المواطنين، وتقديم الخدمات بشكل لائق. 
وأوضح مدير المديرية، أن لكل عامل حقوق وواجبات يكفلها له قانون العمل، موجهاً المفتشين بالمكتب بضرورة استكمال الزيارات إلى المنشآت العاملة في المدينة للتوعية بأهمية تعيين ذوى الهمم وذلك لدمجهم فى سوق العمل.

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