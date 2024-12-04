ترامب يدرس استبدال بيت هيجسيث بـ"رون ديسانتيس" في رئاسة البنتاجون

قالت صحيفة نيويورك بوست، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس استبدال بيت هيجسيث، الذي سبق أن اختاره في قيادة البنتاجون بمنافسه السابق في عام 2024، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يواجه فيه هيجسيث، وهو جندي مخضرم يبلغ من العمر 44 عامًا وشخصية سابقة في قناة فوكس نيوز، تدقيقًا متزايدًا بشأن مزاعم سوء السلوك الجنسي وسوء الإدارة المالية.

ويتطلب منصب وزير الدفاع موافقة مجلس الشيوخ، ويواجه هيجسيث معركة صعبة على نحو متزايد لكسب أصوات أعضاء الحزب الجمهوري الذين لديهم مخاوف بشأن ماضيه.

وبحسب شبكة إن بي سي نيوز، أبدى ما يصل إلى ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تحفظاتهم بشأن تأكيد تعيين هيجسيث في المنصب الأعلى في البنتاغون.



وكان دي سانتيس، وهو قاضي سابق في البحرية الأمريكية، ضمن قائمة مختصرة من المرشحين المحتملين لمنصب وزير الدفاع الذين قدمهم مسؤولو الانتقال إلى ترامب قبل أن يختار هيجسيث، وفقا للصحيفة.



وتم الإعلان عن القائمة مؤخرًا وتقديمها إلى ترامب مرة أخرى مع استمرار ظهور الاتهامات بشأن هيجسيث، والتي وصفها بعض أعضاء مجلس الشيوخ بأنها "مزعجة".



وحذرت المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة من أن ترامب 78 عامًا قد يستقر على بديل مختلف لهيجسيث في حال فشل ترشيحه، ومع ذلك، فقد تم عرض فكرة ترشيحه لمنصب وزير الدفاع على ديسانتيس، البالغ من العمر 46 عامًا، في الأيام الأخيرة.



وكان الرئيس المنتخب وحاكم فلوريدا معًا يوم الثلاثاء في حفل تأبين ضباط الشرطة القتلى في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا.