محافظ مطروح يوقد شعلة انطلاق تصفيات الأولمبياد الحدودية

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، بإيقاد شعلة بدء انطلاق تصفيات محافظة مطروح من أمام ديوان عام المحافظة، استعداداً لأولمبياد المحافظات الحدودية فى نسختها الخامسة والتى ستقام بمحافظة شمال سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنظمها وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ونادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، وطلاب التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية، وطلاب جامعة مطروح، بمشاركة طلاب الكشافة والجوالة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح أن عدد المسجلين بمحافظة مطروح فى الأولمبياد الحدودية ٦٢٧٢١ شابا وفتاة، وعدد الفرق الرياضية ٢٢٢٣ فريقا، وعدد اللاعبين المسجلين ١٩٤١٤ لاعبا.

بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر للقيادة السياسية على الاهتمام بالمحافظات الحدودية وخاصة مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بداية جديدة لبناء الإنسان، والشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمه للرياضة بمطروح.

محافظ مطروح يوقد شعلة بدء انطلاق تصفيات الأولمبياد الحدودية

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