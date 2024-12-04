محافظ الأقصر يتفقد مواقع مراسي اللنشات ويستمع لمطالب مستأجري البازارات السياحية بالكرنك

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، ساحة معابد الكرنك للوقوف على مطالب مستأجري البازارات السياحية، في ضوء الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين وبحث مشكلاتهم على أرض الواقع، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء على الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى، المنسق العام لمشروعات جهاز التعمير البحر الأحمر بالأقصر.

واستمع محافظ الأقصر، إلى شكواهم التي تتمثل في تطوير ورفع كفاءة ساحة معابد الكرنك، وكذا بحث القيمة الإيجارية للبازارات، مؤكدا أنه سيتم بحث كافة جوانب الشكوى بالتنسيق مع شركة "كنوز" قبل البت في أمر رفع قيمة الإيجار.

وفي إطار الاهتمام برفع مستوى المراسي التي تخدم المواطنين والحركة السياحية، تفقد "عمارة" موقع إنشاء مرسي بكورنيش البر الشرقي لمدينة الاقصر أمام فندق أركان ومبني ديوان عام محافظة الأقصر، وكذا موقع إنشاء مرسى أمام معبد الكرنك على كورنيش النيل بالبر الشرقي.

وأوضح محافظ الأقصر، أن هذه المراسي ستخدم حركة اللنشات السياحية والمراكب الشراعية ومراكب التنزه، على أن تنفذ بأعلى مستوى ووفقا لمعايير السلامة والأمان، بما ينعكس إيجابيا على الهوية البصرية للمحافظة، موجها بسرعة البدء في تنفيذ الأعمال حتى يتعين تشغيلها في الموسم السياحي الحالي.

محافظ الأقصر يتفقد سير أعمال إنشاء المجلس الشعبي المحلي

كما تفقد محافظ الأقصر، سير أعمال إنشاء المجلس الشعبي المحلي الجارى إنشاؤه بمنطقة الكرنك، حيث طالب الأهالي بتوسيع مسجد الرفاعى بالكرنك نظراً لكثافة سكان المنطقة.

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