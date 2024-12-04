وزير الصحة اللبناني: استشهاد 16 شخصا جراء استهدف العدوان لـ 67 مستشفى

أكد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أن العدوان الإسرائيلي استهدف 67 مستشفى ما أدى إلى استشهاد 16 شخصًا.

وأضاف الأبيض في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها، اليوم الأربعاء، أن هناك 4047 شهيد بينهم 316 طفلا و16638 جريح جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر من العام الماضي.

ويتزايد التصعيد الإسرائيلي في لبنان إلى حد مقلق للمجتمع الدولي، حيث شن الاحتلال هجمات نوعية على الجنوب اللبناني وأجهزة الاتصال اللاسلكية، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بجانب آلاف المصابين، من عناصر حزب الله جراء تلك الهجمات الإسرائيلية.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.