العمل تنظم ندوة حول أهمية التدريب المهني وتحديات سوق العمل بجنوب سيناء

شاركت مديرية العمل بجنوب سيناء من خلال إدارة التدريب المهني، ومكتب عمل أبو زنيمة مع إدارة الصناعات الحرفية بمحافظة جنوب سيناء بالدورة التدريبية لأعمال النجارة، في ندوة توعوية عن أهمية التدريب المهني، واتباع أسلوب تفكير مختلف في مجالات العمل الحر وتحديات سوق العمل ومواجهة متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج، من خلال عمالة مدربة واهتمام الدولة بالشباب وتدريبهم ومجالات العمل المختلفة.

وأوضحت وفاء نجاح مدير المديرية، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، واللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات ذات الصلة من أجل تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان، والتي تعمل بدورها على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي كافة مناحي الحياة، وشارك فى تلك الندوة المهندسة أمال السيد زكي، مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية وأحمد فؤاد مدير مكتب عمل أبو زنيمة.