إطلاق مبادرة "نحتفل معًا" إثراءً لمظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53

أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية مبادرة "نحتفل معًا"، إثراءً لمظاهر الاحتفال في سفارات دولة الإمارات الـ 127 في مختلف دول العالم، في إطار احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ 53.

وتضمنت المبادرة تزويد سفارات دولة الإمارات العربية في مختلف دول العالم بصندوق يضم عددًا كبيرًا من الصور التي تجسّد إرث المغفور له -بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقيام الاتحاد المجيد، والاستدامة، إضافة إلى شعار يحمل صورة المؤسس والباني الشيخ زايد، ومادة فيلمية تحكي قصة قيام اتحاد الإمارات، مما يسهم في إبراز الهوية الوطنية.

تم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تأكيداً على روح التعاون والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة، وتعزيزاً لرسالة الإمارات وقيمها الوطنية في المحافل الدولية.

وتعكس هذه المبادرة حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على تقديم صورة مشرقة للاحتفالات الوطنية، تمتزج فيها الأصالة بالحداثة، وتتوحد فيها الجهود لتعزيز الهوية الوطنية والاحتفاء بروح الاتحاد.

ويحتفظ الأرشيف والمكتبة الوطنية بآلاف الصور في أرشيف الصور وفي أرشيف الرئاسة لديه، وهذا ما يمكّنه من تقديم البُعد التاريخي للدولة في مختلف المناسبات، ومن هذا المنطلق فإنه اختار الصور الملائمة للاحتفال بعيد الاتحاد الـ53 ليقدم للعالم صوراً تاريخية توثق الجهود التي بذلها المؤسس والباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من أجل قيام الاتحاد ونهضة الدولة وتقدمها، وعزز الأرشيف والمكتبة الوطنية المجموعة بصور تبرز دور القيادة الرشيدة وهي تواصل المسيرة المظفرة والإنجازات الكبرى وتحرص على الاستدامة وتتجه نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.