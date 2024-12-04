بالفيديو.. خبير علاقات دولية: مصر أوضحت للعالم أن ما يحدث في غزة هو جرائم إبادة جماعية

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الجهود المصرية لم تتوقف لحظة واحدة لدعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مصر أوضحت للعالم أن ما يحدث في غزة هو جرائم إبادة جماعية، والحل الوحيد للأزمة الراهنة يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "سيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن مصر أعادت بتحركاتها على الأصعدة كافة، القضية الفلسطينية إلى أجندة المجتمع الدولي، وأجهضت مخططات إسرائيل المتعلقة بتصفية القضية الفلسطينية وخلط الأوراق وتصدير روايات خاطئة بشأن الدفاع عن النفس.

وتابع، أن مصر هي الدعم الأساسي وصمام الأمان الأساسي للقضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر أظهرت أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هو جرائم إبادة جماعية.