البورصة المصرية: تنفيذ الطرح العام والخاص للمصرف المتحد اليوم الأربعاء

أعلنت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، عن تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد (UBEE.CA)، وذلك لعدد 330 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم رأس المال المصدر بسعر 13.85 جنيه للسهم الواحد.

وتم الطرح على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 4,570,500,000 جنيه.

وجاء كل شريحة كما يلى:

- الشريحة الأولى (الطرح الخاص): عدد 313.5 مليون سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 28.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 4,341,975,000 جنيه.

- الشريحة الثانية (الطرح العام): عدد 16.5مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالى الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 1.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 228,525,000 جنيه.

وتميزت عملية قيد وطرح أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية بحرفية عالية في إطار من التنسيق التام بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ومدير الطرح وكافة شركات السمسرة التي شاركت في عملية الطرح.

وكان المصرف المتحد قد تقدم بطلب القيد بتاريخ 1 أكتوبر 2024، ووافقت لجنة القيد على قيد أسهمه بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الأولى (الطرح الخاص) في الفترة من 20 نوفمبر إلى 25 نوفمبر 2024، في حين تم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الثانية (الطرح العام) في الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2024.

وتم تنفيذ الطرح بالكامل في بداية جلسة تداول اليوم 4 ديسمبر 2024، كما تمت إتاحة رد الأموال الفائضة إلى حسابات عملاء الطرح في ذات اليوم.

هذا وقد تم تغطية الطرح الخاص 6 مرات، في حين تم تغطية الطرح العام نحو 59 مرة بنسبة تخصيص 1.7 %.