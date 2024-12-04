فريق طبى برمد المنصورة ينجح فى إجراء عمليتين لزراعة القرنية

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح الفريق الطبى بمستشفى الرمد فى إجراء عمليتين لزراعة القرنية، وذلك ضمن مبادرة المركزى لتغطية جراحات زراعة القرنية في كافة المحافظات.

وأكد وكيل الوزارة، التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالدقهلية من خلال الدعم المستمر من وزارة الصحة مما يساهم بشكل فعال بتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المستشفى بصدد إجراء عدد من عمليات زراعة القرنية خلال الفترة المقبلة .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أن العملية الأولى كانت زراعة لكل أنسجة القرنية فى حين أن الثانية تضمنت زراعة القرنية مع الحفاظ علي النسيج الداخلي لقرنية المريض والتي تتطلب مهارة عالية.

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره للفرق الطبية بـ "رمد المنصورة " بقيادة الدكتور أحمد حسان مدير المستشفى والدكتور فادي السيد والدكتورة أسماء اسماعيل علي علاوة على الدكتورة مها صبري والدكتورة وسام نصر على جهودهم المتميزة.