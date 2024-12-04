ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وخبراء يكشفون الأسباب ويحددون الوقت المناسب للشراء

في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا في مختلف الأعيرة، وذلك بعد حالة التذبذب التي شهدها المعدن الأصفر نتيجة العوامل الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4217 جنيهًا للجرام، بينما سجل سعر الذهب عيار 21 الذي يُعد الأكثر رواجًا في السوق المصري 3690 جنيهًا للجرام، أما الذهب عيار 18، فقد بلغ سعره 3162 جنيهًا للجرام، وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب والمجوهرات.

أما بالنسبة لـ"الجنيه الذهب"، وصل سعره اليوم إلى 29520 جنيهًا، وهو الخيار المفضل للعديد من المستثمرين الذين يرغبون في شراء الذهب.

الذهب عالميًا

فيما يخص أوقية الذهب عالميًا، فقد سجلت 2658 دولارًا، مما يؤثر بشكل غير مباشر على الأسعار في السوق المحلي.

سعر المصنعية والدمغة

تتراوح المصنعية بين 30 و65 جنيهًا للجرام حسب نوع العيار والمكان، ويتم إضافة حوالي 100 جنيه للمصنعية والدمغة على سعر جرام الذهب عيار 21.

هناك تأثيرات متباينة على السوق المصري، حيث أن الأسعار تخضع لعدة عوامل تشمل المصنعية التي يتم تحديدها بناءً على المكان والتاجر، إضافة إلى الدمغة والضريبة التي تضاف على سعر الجرام، وهي ضريبة رسمية على الذهب، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها الحكومة في بعض الحالات، وبالتالي لابد على المشترين والمستثمرين متابعة هذه التغيرات.

وعلى سبيل المثال، يصل سعر الجرام من الذهب عيار 21 مع المصنعية والدمغة إلى نحو 3790 إلى 3840 جنيهًا.

انخفاض بسيط لسعر عيار 21

وبدوره، يقول المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض نحو 30 جنيها على مدار اليوم، وكذلك انخفاض أسعار باقي الأعيرة الذهبية، بهبوط سعر أوقية الذهب العالمية، موضحًا أن سعر أوقية الذهب تراجع على نحو ملحوظ لتنخفض 20 دولارا اليوم.

علاقة سعر الذهب المحلي بالعالمي

ويتابع "ميلاد"، أن هبوط سعر الذهب عالميًا خلال فترة قصيرة من مستوى فوق الـ 2700 دولار للأوقية ليتم تداولها في مستويات أقل من 2654 دولارا، مما انعكس على أسعار الذهب في مصر لتتراجع على هذا النحو اليوم، فإن المعدن الأصفر العالمي يتأثر بقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة على الدولار، وسط تخوفات بخفض الفائدة ولكن بنسب أقل مما كان متوقعا من قبل بسبب بيانات التضخم الأمريكي.

الاستثمار الآمن

كما يرى الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار للمصريين والمواطنين على مستوى العالم، ويستثمرون فيه باستمرار بناءً على أسعاره من حيث الارتفاع أو الانخفاض، فضلًا عن أن انخفاض أسعاره حاليًا فرصة جيدة للمقبلين على الزواج.

الوقت المناسب للشراء

ويستكمل «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن انخفاض أسعار الذهب فرصة مناسبة للشراء، مضيفًا أن أسعاره ترتبط بالبورصات العالمية، والتي تشهد انخفاضًا ملحوظا في الوقت الحالي، وذلك من خلال المضاربات التي تتم في هذه البورصات على مستوى العالم، والقوة الشرائية للأسهم.