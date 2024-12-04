نتنياهو يطلب المثول أمام المحكمة مرتين أسبوعيا في قضايا الفساد

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب من المحكمة المثول أمامها مرتين أسبوعيًا بواقع 4 ساعات لكل جلسة في قضايا الفساد.

ويمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام محكمة للدفاع عن نفسه في قضايا فساد ضده، وسط إجراءات أمنية مشددة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلي (الشين بيت) أوصى بنقل جلسة مخصصة لإدلاء نتنياهو بشهادته من المحكمة المركزية في القدس إلى مكان تحت الأرض في تل أبيب لأسباب أمنية.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن التوصية بنقل جلسة إدلاء نتنياهو بشهادته من القدس إلى تل أبيب جاءت بناء على معلومات سرية للغاية.