الجزايرلي: ارتفاع صادرات الأغذية والحاصلات الزراعية إلى 10 مليارات دولار

شاركت غرفة الصناعات الغذائية كشريك استراتيجي في افتتاح فعاليات الدورة التاسعة لمعرض فوود أفريكا ومعرض باك بروسيس 2024 المقام في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبمشاركة أكثر من 1000 شركة تمثل 39 دولة، إلى جانب دعوة اكثر من 500 مشترى دولي.

وافتتح المعرض في دورته التاسعة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في حضور المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وعدداً من رؤساء المجالس التصديرية.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التى تربط غرفة الصناعات الغذائية بمعرض فوود أفريكا تشارك هذا العام في العديد من الفعاليات من ندوات وجلسات علمية بالإضافة إلى جناح خاص بصالة 5 ضم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال من شركات برنامج ازدهار لتطوير الشركات النامية بقطاع الصناعات الغذائية وشركات رائدات الأعمال بمصر بالشراكة مع مشروع TRADE.

وشارك المهندس أشرف الحزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة كمتحدث رئيسي بالجلسة الافتتاحية لمعرض فوود أفريكا، وكمتحدث رئيسي بالجلسة الافتتاحية لمعرض باك بروسيس 2024.

وقال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن مشاركة الغرفة في معرض فوود أفريكا تأتي في اطار حرص الغرفة على دعم قطاع الصناعات الغذائية وعلى وجه الخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركات رائدات الأعمال.

وأكد الجزايرلي في الجلسة الافتتاحية، أن القطاع الصناعي الغذائي في مصر يواصل تحقيق نجاحات كبيرة مع جهود الدولة والفريق كامل الوزير مستشار رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لتشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية حيث زادت صادرات القطاع من الأغذية والحاصلات الزراعية إلى 10 مليار دولار بنهاية العام الجاري مع التركيز على اختراق الأسواق الأفريقية والآسيوية.

وأشار إلى أن الصناعات الغذائية تُعد أحد أهم المحركات الاقتصادية للبلاد، وتمثل العمود الفقري لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق التنافسية العالمية.

وأوضح، أن هناك فرصة كبيرة لمصر في جذب الاستثمار في العديد من الصناعات الغذائية وزيادة صادراتها خاصة من الفراولة مع فرض أمريكا تعريفات جمركية على المنتجات الصينية، ما يعزز فرص المنتجات الغذائية المصرية في التصدير وإقامة تجمعات صناعية وزراعية.

ولفت إلى تحسن كبير في مناخ الاستثمار في مصر قطاع الصناعات الغذائية مع طرح الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة ومنها في السادس من اكتوبر الي جانب امتلاك أكبر قاعدة من الصوب الزراعية في المنطقة، وتقدم حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين وتطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي الغذائي مما يعزز الإنتاج الزراعي ويدعم الصناعات الغذائية لتصبح أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.

كما أشار إلى مجهودات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في حل المشكلات الداخلية والخارجية التي تواجه المصدرين بجانب دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في إعادة تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، ما يعد إنجازا كبيرا في عودة المنتجات المصرية الي أوروبا وفي التفاوض مستقبليا على تصدير منتجات الألبان أيضا.

وأكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن الغرفة تعمل على تنفيذ خطة طموحة لتحقيق 20 مليار دولار من صادرات الصناعات الغذائية بحلول عام 2030حيث تعتمد الخطة على زيادة التعاون بين الشركات المحلية والدولية، وتطبيق التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاج، وفتح أسواق جديدة، خاصةً في أفريقيا وآسيا.

واختتم الجزايرلي كلمته بالتأكيد على أن قطاع الصناعات الغذائية يحمل مستقبلًا واعدًا يدعم الاقتصاد المصري ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وشارك المهندس اشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة كمتحدث رئيسي بجلسة تحت عنوان " مستقبل الصناعات الغذائية في ضوء رؤية مصر 2030".

وفي اليوم الثاني للمعرض تشارك رنا جمالي نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة كمتحدث رئيسي بجلسة تحت عنوان " حصاد النجاح: المرأة تقود الطريق في قطاع الأغذية والزراعة".

وفي اليوم الثالث تشارك الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة بإدارة جلسة تحت عنوان " المؤسسات الحكومية الداعمة لقطاع الصناعات الغذائية".