غدا.. روائع كوكب الشرق فى ذكرى ميلادها بالأوبرا

تحتفل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد بذكرى ميلاد سيدة الغناء العربى أم كلثوم خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى المقام بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى فى الثامنة مساء غدا الخميس 5 ديسمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من اهم اعمال كوكب الشرق التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين منها للصبر حدود - اسأل روحك لـ محمد الموجى ، انساك - موسيقى فات الميعاد لـ بليغ حمدى ، الأطلال لـ رياض السنباطى ، يا مسهرنى لـ سيد مكاوى ، أمل حياتى لـ محمد عبد الوهاب .. اداء هند النحاس ، إيناس عز الدين ، غادة آدم ، منار سمير ، إيمان عبد الغنى وعازف الكمان إيهاب صبحى .

يشار إلى أن دار الاوبرا المصرية اعدت مجموعة من الفعاليات المميزة لاحياء ذكرى عمالقة الموسيقى والغناء العربى خلال موسمها الفنى 2024 - 2025 بهدف تكريم ايقونات الابداع وتخليد اسماء الراحلين منهم .