بنك أبوظبي الأول مصر يكشف عن استراتيجيته للاستدامة في أول تقرير لعام 2023

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، إصدار أول تقرير استدامة له لعام 2023.

ويُبرز التقرير التزام البنك بالنمو المستدام ودوره المحوري في تحقيق التحول الإيجابي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف مجموعة أبوظبي الأول المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة.

ركائز الاستدامة: نحو اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة

يتناول التقرير الركائز الأساسية لإطار الاستدامة لدى البنك، والتي تشمل: دمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة في عمليات البنك، إطلاق مبادرات التمويل الأخضر، تعزيز الشمول المالي، والالتزام بتحقيق صافي انبعاثات صفري. كما يولي البنك اهتماماً كبيراً لرفاهية موظفيه وبناء قدراتهم، في إطار رؤيته لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

تصريحات قيادية تعكس الرؤية المستقبلية

وفي هذا السياق، صرّح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر: "نحن فخورون بإطلاق أول تقرير استدامة للبنك، والذي يمثل محطة رئيسية في مسيرتنا نحو تحقيق مستقبل مستدام، ويعكس التقرير التزامنا بإحداث تأثير إيجابي على المستويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بما يتماشى مع استراتيجيتنا الشاملة وأهداف مجموعة أبوظبي الأول."

وأضاف فايد: "نحرص على دمج سياسات إدارة مخاطر البيئة والمجتمع والحوكمة في عملياتنا التمويلية، بما يعزز اتخاذ قرارات مسؤولة ومستدامة. كما نعمل على تحقيق أهداف المجموعة بتسهيل تمويل بقيمة 136 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مع مواءمة جهودنا مع إرشادات البنك المركزي المصري."

دعم الاقتصاد المحلي وتمكين الفئات المهمشة

أكد البنك التزامه بدعم الاقتصاد المحلي من خلال تحقيق نسبة استحواذ بلغت 99% من الموردين المحليين، وزيادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 22% ليصل إلى 11.168 مليار جنيه. كما يهدف البنك إلى تسجيل 2000 شركة صغيرة ومتوسطة إضافية بحلول عام 2025، مع إطلاق منتجات مالية تستهدف الشباب والنساء وذوي الهمم، مما ساهم في جذب أكثر من 20,000 عميل جديد من الفئات غير المخدومة.

التنوع والابتكار في بيئة العمل

أظهر البنك ريادته في تحقيق التنوع داخل بيئة العمل، حيث تشغل النساء 25% من المناصب التنفيذية. كما قدّم البنك أكثر من 40,000 ساعة تدريب في مجالات الاستدامة والقيادة، وحصل على شهادة ISO 45001:2018 للصحة والسلامة المهنية، ليكون الأول من نوعه في مصر الذي يحصل على هذه الشهادة.

التزام واضح برؤية مصر 2030

يجسّد تقرير الاستدامة لعام 2023 التزام بنك أبوظبي الأول مصر بمواصلة دعم التحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويضع البنك نفسه في طليعة المؤسسات الداعمة لرؤية مصر 2030، مع تعزيز مكانته كشريك محوري في تحقيق التنمية المستدامة على المستويات كافة.