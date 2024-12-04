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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إقامة سوق اليوم الواحد بميدان المندرة نطاق حي منتزة ثان

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بالإسكندرية
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 يقام  سوق اليوم الواحد بميدان المندرة بنطاق حي المنتزة ثان  وفقا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وفي إطار التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف أحياء الإسكندريةوذلك من أجل توفير السلع الأساسية  واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

هذا بالإضافة الي وجود سيارة خدمات شركة مياة الشرب وتقديم خدمات الفرق الطبية  للمبادرة الرئاسية ١٠٠مليون صحة لتقديم خدمات الكشف الطبي بالمجان على  المواطنين، ومن الجدير بالذكر أن سوق اليوم الواحد بنطاق حي المنتزة ثان يقام يوم الأربعاء.

واستجابة للإقبال الكبير من المواطنين على سوق اليوم الواحد بالمنشية بنطاق حي الجمرك، تم مد العمل بالسوق لليوم التالي على التوالي، وذلك لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى تفعيل صرف السلع التموينية للمواطن السكندري من خلال البطاقة التموينية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وذلك لصرف جميع السلع داخل سوق اليوم الواحد للتجار.

وجدير بالذكر أن سوق اليوم الواحد بنطاق حي الجمرك  يقام بجراج الشهر العقاري بالمنشية وذلك بدءا من الساعة ١٠ صباحاً حتى ٥ مساءً.

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