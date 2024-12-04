ads
الأربعاء 04 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وكيل "محلية النواب": سندعو لحوار مجتمعي لضمان خروج القانون بأفضل صيغة

النائب وفيق عزت وكيل
النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتم عقد اجتماع بين لجنة الإدارة المحلية ولجنة الإسكان واللجنة الدستورية والتشريعية، وهي اللجان المشكلة لمراجعة القانون، خلال الأسبوع المقبل.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية في تصريحات خاصة “البوابة نيوز”، أن المجلس سوف يدعو لحوار مجتمعي وجلسات استماع مع جميع الأطياف من اجل الاستماع إلى الآراء المختلفة من أجل ضمان خروج القانون بأفضل صيغة، وبما يحقق مصلحة المالك ولا يجور على حق المستأجر.

وأوضح "عزت"، أن أعضاء مجلس النواب سيقومون بجمع آراء المواطنين كلا في دائرته، لمعرفة آرائهم فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجههم في القانون وما هي الحلو التي ينتظرونها.

مجلس النواب لجنة الإدارة المحلية د اجتماع بين لجنة الإدارة المحلية ولجنة الإسكان اللجنة الدستورية والتشريعية