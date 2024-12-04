نائب محافظ الأقصر يؤكد على أهمية مشروع "إنت تقدر" لدعم الشباب والنساء اقتصاديا

التقى الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، مع فريق عمل إحدى المؤسسات التنموية، وذلك في إطار التحضير والتنظيم لتنفيذ فعالية تسليم عقود منحة دعم وتطوير المشروعات القائمة وتوقيع بروتوكول التعاون بين المؤسسة والجمعيات الشريكة لمشروع "أنت تقدر" النسخة الثالثة للتنمية الاقتصادية.

تنفيذ النسخة الثالثة من مشروع "أنت تقدر" للتنمية الاقتصادية بالأقصر

ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ النسخة الثالثة من مشروع "أنت تقدر" للتنمية الاقتصادية بمحافظة الأقصر، والذي يهدف إلى دعم الشباب والنساء اقتصاديًا من خلال تعزيز قدراتهم وتمكينهم من تطوير مشروعاتهم القائمة، حيث سيتم تسليم عقود منح دعم وتطوير المشروعات القائمة للشباب والنساء في قرى مراكز الطود، أرمنت، وإسنا.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور هشام أبو زيد، أهمية مشروع "إنت تقدر" في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، مشيرًا إلى دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للفئات المستهدفة، مشيدا بجهود المؤسسات التنموية في دعم المجتمع بمحافظة الأقصر من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحسين مستوى المعيشة.

من جانبهم، أكد فريق عمل المؤسسة التزامها بتوفير الدعم اللازم للشباب والنساء، سواء من خلال الدعم المالي أو الفني، بهدف ضمان نجاح مشروعاتهم وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

يُعد مشروع "أنت تقدر" النسخة الثالثة نموذجًا للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي، ويسعى إلى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التركيز على التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.