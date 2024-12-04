كريدي أجريكول مصر يصدر تقريره الثالث للاستدامة لعام 2023

أعلن بنك كريدي أجريكول مصر، إصدار تقريره الثالث المتكامل عن الاستدامة لعام 2023، تحت عنوان "تسريع وتيرة الاستدامة".

يسلط التقرير الضوء على التزام البنك بمبادئ الاستدامة والابتكار وممارسات الأعمال المسؤولة، مع استعراض شامل لتقدمه في تحقيق أهداف البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG).

أهداف الاستدامة ونهج استراتيجي للمخاطر

يستعرض التقرير تطورات البنك نحو تحقيق رؤيته البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة المخاطر طويلة الأمد المرتبطة بالتغيرات الاقتصادية والمناخية.

وأكد التقرير، التزام البنك بتخفيف أثر هذه التحديات من خلال استراتيجية استباقية تعزز مرونته في مواجهة تغيرات السوق.

يركز التقرير على الأداء المالي والمبادرات الاستراتيجية للبنك، مستعرضًا التقدم المحرز عبر ستة محاور رئيسية للاستدامة: رأس المال المادي، والفكري، والتصنيعي، والبشري، والاجتماعي، والطبيعي.

التزام بالمعايير الدولية والاستدامة الشاملة

تم إعداد التقرير بما يتماشى مع إطار التقارير المتكاملة (IR)، ومعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما يعزز مكانة كريدي أجريكول مصر كأول بنك في مصر يعتمد التقارير المتكاملة.

صرّح جون بيير ترينيل، العضو المنتدب للبنك: "الاستدامة تشكل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الشاملة، ونسعى إلى تعزيز مبادرات البيئة والمجتمع والحوكمة لخدمة المجتمع. هدفنا تقليل بصمتنا الكربونية ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجية مجموعة كريدي أجريكول العالمية."

إنجازات ومبادرات بارزة في عام 2023

تقليل الأثر البيئي : اعتمد البنك استراتيجيات لتقليل استهلاك المياه والطاقة والبلاستيك، مع التحول التدريجي نحو مصادر الطاقة المتجددة.

: اعتمد البنك استراتيجيات لتقليل استهلاك المياه والطاقة والبلاستيك، مع التحول التدريجي نحو مصادر الطاقة المتجددة. تعزيز الشمول المالي : تم تجهيز 20 فرعًا لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع هدف البنك لإتاحة الخدمات المصرفية للجميع.

: تم تجهيز 20 فرعًا لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع هدف البنك لإتاحة الخدمات المصرفية للجميع. أدوات مبتكرة : أطلق البنك أداة "استبيان ESG" لضمان دمج معايير الاستدامة في قرارات الإقراض، كما قدّم حلولًا رقمية مثل منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية متعددة القنوات.

: أطلق البنك أداة "استبيان ESG" لضمان دمج معايير الاستدامة في قرارات الإقراض، كما قدّم حلولًا رقمية مثل منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية متعددة القنوات. الشمول الرقمي: انضم البنك إلى شبكة الدفع الفوري (InstaPay) لتعزيز الشمول المالي وتسهيل عمليات الدفع.

دعم المجتمع من خلال مؤسسة كريدي أجريكول للتنمية

عبر مؤسسته التنموية، واصل البنك دعمه لقطاعات التعليم والصحة وريادة الأعمال، مؤكدًا التزامه بتطوير المجتمع وتعزيز الابتكار.

يعكس التقرير رؤية كريدي أجريكول مصر لمستقبل مستدام وشامل، حيث يواصل البنك دوره الرائد في تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومسؤولة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.