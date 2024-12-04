القومي لعلوم البحار: التغيرات المناخية سبب ظهور سمكة "الراي" على الشاطئ| فيديو

قال الدكتور محمود معاطي، أستاذ الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار، إن سمكة "الراي" التي عثر عليها مؤخرًا على شواطئ الغردقة، موجودة بطبيعة الحال في البحر الأحمر، ولكن وجودها على المناطق الشاطئية؛ يرجع لعدة أسباب منها التغيرات المناخية والتي تؤدي لارتفاع درجة حرارة مياه البحر وخاصة المياه السطحية وهذه الأسماك من المفترض أن تعيش في القاع وبعض الأحيان تصعد للمناطق الشاطئية للتغذية أو للتكاثر مثل هذه الحالة التي نراها حاليًا.

وأضاف معاطي في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن سمكة الراي صعدت للسطح للتكاثر في موسم غير موسمها، وذلك بسبب تغير درجة حرارة سطح المياه والتي أدت لتغير مواسم التغذية والهجرة والتكاثر لبعض أنواع الأسماك.

وتابع، أن كلمة الراي، تطلق على نوعية من الأسماك الغضروفية وليس العظمية، وهي من أكبر الأسماك التي توجد في البحر الأحمر، ويصل حجمها لـ 7 أمتار، موضحًا أن سمكة "الراي" من الأسماك الخجولة، وعندما تلاحظ وجود الإنسان تذهب سريعًا، ولكن في حال إلحاق الضرر بها، تحاول الحفاظ على نفسها، وتشن الهجوم على مصدر الخطر بكل قوتها.