القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يوقع بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي

وقع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الذي نظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "مستمرون في التمكين" والذي تم تنظيمه تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقع البروتوكول من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، ومن جاب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف، بحضور عدد من الشخصيات العامة ومؤسسات العمل الأهلي والهيئات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والشركاء من المجالس الأخرى، وعدد من الصحفيين والإعلاميين ونجوم الفن والدراما والرياضة.

من جانبها أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدور المهم والحيوي الذي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسساته خاصة في إطلاق المبادرات الداعمة لقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تصل إلى قرى ونجوع مصر، مؤكدة أن العام القادم 2025 يشهد عددا من الفعاليات والمبادرات التي سيتم الإعلان عنها بين المجلس والأمانة الفنية للتحالف.

في ذات السياق أعربت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن سعادتها بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة وأن مؤسسات التحالف تهتم بشكل أساسي بمكون الإعاقة في كل الأنشطة والخدمات التي تقدمها، ومبادرة "أحسن صاحب" التي انطلقت من داخل مؤسسة من مؤسسات التحالف دلالة واضحة على وعي المؤسسات بأدوار الأشخاص ذوي الإعاقة، وتساعد على دمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أن القيادة السياسية حرصت على ظهور المجتمع المدني في مساندة الدولة فى جهودها التنموية والحفاظ على التنمية المستدامة، لافتة إلى إعلان 2022 عاما للمجتمع المدني، مضيفة أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنشئ ليكون مظلة تجمع منظمات المجتمع المدني يمكن من خلاله مؤازرة جهود الدولة في التنمية.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أطلق مؤتمره السنوي تزامنا مع احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وجاء المؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور عدد من الوزراء هم: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائبة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وشهد المؤتمر عقد جلسة نقاشية رئيسية بشأن جهود الدولة المصرية في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، شارك فيها بالحديث والنقاش الوزراء، تضمنت عرض استراتيجيات الوزارات فيما يخص سياسات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما شهد المؤتمر عرض قصص نجاح عدد من الشخصيات الملهمة من ذوي الإعاقة وأسرهم ممن كان لهم دور مع أبنائهم، بالإضافة إلى عروض فنية، وأفلام توثيقية توضح مبادرات المجلس والزيارات الميدانية ومشاركاته في المحافل الدولية وإجراءات الحماية والتضامن التي يقوم بها المجلس بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى هامش المؤتمر تم افتتاح معرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة والمصنعة بأيديهم كنوع من التمكين الاقتصادي لهم ودمجهم في الحياة العامة.