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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المثلوثي يخوض تدريبات تأهيلية على هامش ودية الزمالك والرجاء

المثلوثي
المثلوثي
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خاض التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش ودية الفريق أمام الرجاء بمطروح، المقامة على ملعب النادي.

وأدى المثلوثي تدريبات تأهيلية خاصة بالركض حول الملعب برفقة مواطنه سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق.

ويعاني حمزة المثلوثي من الإصابة بكدمة في القفص الصدري، تعرض لها خلال مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.
ويستعد الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيحيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي

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