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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الزراعة" تبحث مع محافظة المنيا رفع كفاءة وإعادة تشغيل مشروع دواجن شوشة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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بحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مع محافظة المنيا، رفع كفاءة وإعادة تشغيل مشروع دواجن شوشة بمركز سمالوط.
وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إنه تم بناء على تكليف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عقد اجتماعا مع  اللواء عماد كديواني محافظ المنيا، بحضور زهير سارى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة رؤية المحافظة في تطوير وتشغيل مشروعات الإنتاج الداجني ورفع كفاءة الإنتاج.

وأشار إلى أنه من بين تلك المشروعات مشروع دواجن شوشة بمركز سمالوط، حيث تم التوافق على إدارة وتشغيل ورفع كفاءة وتطوير المشروع من خلال توقيع برتوكول بين المحافظة ووزارة الزراعة متمثلة في الجمعية العامة للإصلاح الزراعي.

وأضاف أنه من المقرر وفقا البروتوكول ضخ ١٠٠ مليون جنيه مبدئيا من خلال الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، لإدارة وتشغيل المشروع ورفع كفاءته التشغيلية.

وأضاف أن ذلك سيساهم في تعزيز الإنتاج الداجني بالمحافظة وزيادة فرص العمل، في ضوء توجيهات القيادة السياسية للدفع بعجلة الاستثمار وتشغيل الأيدى العاملة وتحقيق الأمن الغذائي.

الأمن الغذائي مشروع دواجن شوشة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي