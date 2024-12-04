توزيع الملابس الجديدة مجانا على 300 أسرة من الأولي بالرعاية بقطور

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية ، تنظيم جمعية الأورمان تحت إشراف المديرية، معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بمركز قطور، استهدف المعرض 300 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين بقرى بلتاج ومحلة مسير والعمة وكفر سعدون بمركز قطور.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً ، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناه عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة.

وأكدت حسناء إبراهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، ولفتت أنه يتم التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعده .