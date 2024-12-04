طلب إحاطة بشأن أوضاع طلاب الدمج فى المدارس

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من وزير التربية والتعليم، ووزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن أوضاع طلاب الدمج فى المدارس.

وقالت “سليم”، فى طلب الإحاطة، إنه رغم الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة تجاه رعاية حقوق ذوي الإعاقة، بدءا من إصدار قانون ينظم حقوقهم، إلا أن حق التعليم الذى يعد من أهم الحقوق الأساسية، مازالت هناك تحديات تواجه طلاب ذوي الإعاقة على أرض الواقع.

وأضافت: "يأتى فى مقدمة تلك التحديات، عدم توافر الإمكانيات اللازمة لتقديم خدمة تعليمية لهذه الفئة من الطلاب، بدءا من المعلمين غير المؤهلين لاستيعاب شخصية الطالب ذوي الإعاقة، إلى جانب عدم توافر باقى الإمكانيات اللوجستية بالمدارس التى تساعد على تقديم الخدمات التعليمية لهم".

وتابعت: “يتطلب لتقديم خدمة التعليم لهذه الفئة، معلمون مؤهلون للتعامل معهم، وأخصائيون نفسيون، وكذلك من الأفضل وجود أطباء، بالإضافة إلى الإمكانيات والوسائل الحديثة اللازمة لتسهيل عملية التعليم، وتشجيع الطلاب على الذهاب للمدرسة”.