تجديد حبس رجل الأعمال المتهم بقتل زوجته في التجمع

أمرت جهات التحقيق، بتجديد حبس رجل الأعمال المتهم بقتل زوجته بمنطقة التجمع الخامس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من شرطة النجدة بوصول سيدة مصابة بكسور وكدمات ووفاتها بأحد المستشفيات.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، حيث وُجدت جثة لسيدة (31 عامًا)، على جسدها آثار ضرب واعتداء، وتبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها رجل الأعمال ونشبت بينهما خلافات في الآونة الأخيرة وتعدى عليها بالضرب ما تسبّب في إصابتها بكسور، نُقلت على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة لكنها توفيت، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

