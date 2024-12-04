غدا.. مجلس نقابة المحامين يبحث ترتيبات عقد انتخابات الفرعيات

وجه عبدالحليم علام، نقيب المحامين، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع، غدا الخميس في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بمقر النقابة بالقاهرة، للنظر في جدول الأعمال.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع ترتيبات عقد انتخابات الفرعيات في جميع المحافظات، خاصة بعد انتهاء المجلس من تشكيل هيئة المكتب وأغلب اللجان.

وينص القانون على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء انتخابات مجالس الفرعيات قبل انتهاء مدة المجالس الحالية بـ60 يوما على الأقل، وبما أن مجالس الفرعيات تم انتخابها في فبراير 2021، فالمواعيد الخاصة بالانتخابات يجب أن تكون معلنة قبل 8 ديسمبر الجاري.

ووفقا لقانون المحاماة، فإن مجلس النقابة الفرعية الذي يتولى إدارة شئونها يُشكل من نقيب وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب -لا يزيد عن 35 عاما-، ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات.

ترجيحات بعقد الانتخابات وإعلان النتائج في فبراير

من المرجح أن يتم التوافق على فتح باب الترشح خلال أيام قليلة، على أن يتم عقد الانتخابات وإعلان النتائج في فبراير، في ظل أن مجلس النقابة العامة حريص على عقد الانتخابات بشكل شفاف ونزيه يحقق للجمعية العمومية حرية اختيار مجالسهم الفرعية.

وسبق أن أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، قرارًا بشأن قيام بعض المحامين أعضاء الجمعية العمومية، بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق أو مستندات تؤيد طلباتهم.

جاء ذلك نظرًا لقرب مواعيد إجراءات انتخابات النقابات الفرعية فقد تلاحظ قيام البعض بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق أو مستندات تؤيد طلباتهم.

وتقرر أن يتم تقديم طلبات تغيير العنوان من صاحب الشأن شخصيًا ولا يسمح بقبول أى طلبات تقدم من الغير أيًّا كان، وتسلم الطلبات للموظف المختص بعد التوقيع من صاحب الشأن، على أن يتم تحديد جلسة أسبوعية لنظر الطلبات والبت فيها.