هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال اعتقل 22 مواطنًا بالضفة الغربية بينهم طفلان

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت 22 مواطنا على الأقل بالضفة الغربية بينهم طفلان وأسرى سابقون خلال الليلة الماضية، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

واقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.