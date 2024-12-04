كامل الوزير يبحث مع شركة بياجيو الإيطالية فتح مصنع بمصر لإنتاج الدراجات البخارية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال زيارته لدولة ايطاليا لقاء موسع مع عدد من الشركات الايطالية العالمية المتخصصة في مجالي الصناعة والنقل بمقر بنك انتيسا سان باولو وبحضور رئيس ومجلس ادارة البنك و القنصل العام في ميلانو منال عبدالدايم.

وبحث الوزير مع رئيس شركة بياجيو الايطالية المتخصصة في انتاج الدراجات البخارية والتي تمتلك العديد من المصانع في عدد من دول العالم مثل الهند والصين واندونيسيا حيث تم التباحث حول قيام الشركة بدراسة اعادة فتح مصنع لها بالسوق المصري خاصة مع الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لتوطين مختلف الصناعات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مختلف المجالات وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد الذي تتمتع به مصر.