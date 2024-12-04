تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2023 بنقابة أطباء الأسنان الجمعة المقبل

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان تسليم بطاقات العضوية لدفعة عام 2023 المتقدمين للنقابة العامة لأطباء الأسنان، يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، بدار الحكمة - جاردن سيتي من الساعة 1 ظهرا.

وأوضحت النقابة، أنه سيتم التسليم طبقا للآتي:

1 - المتقدمين بأوراقهم كاملة + ترخيص مزاولة المهنة للنقابة العامة حتى 20 نوفمبر 2024.

2 - يشترط تسليم ترخيص المزاولة قبل 20 نوفمبر 2024.

3- يشترط إحضار كعب استمارة التقديم وبطاقة الرقم القومي.

4- التسليم للطبيب بشخصه.

5 - تسليم بطاقة العضوية للمسجلين بجوجل فورم الملحق بالإعلان فقط.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن بدء فترة القيد للخريجين دفعة 2023 بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، مشيرة إلى أن ذلك سيتم خلال عدة مراحل:

- المرحلة الأولى: من يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024 إلى يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024.

- المرحلة الثانية: من يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025 إلى يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025 المرحلة الثالثة.

- من يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025 إلى يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025.