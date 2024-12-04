أشرف زكي في رسالة غامضة "بعد سن الستين نصبح كالزجاج فرفقا بنا"

وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رسالة غامضة بكلمات مؤثرة، تحمل معاني لكل جيل ما بعد الستين.

ونشر الدكتور أشرف زكي على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، منشورا برسالته.

وجاءت الرسالة "بعد سن الستين، نصبح مثل الزجاج، تجرحنا الكلمة القاسية، وتؤذينا الحماقة وقلة الذوق، وتذبحنا الاستهانة، وتسعدنا الكلمة الطيبة والاهتمام والمودة الصادقة، فرفقا بنا نحن جيل لن يتكرر وليس لنا قطع غيار".

رسالة الدكتور أشرف ذكي

وتفاعل الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات بكلمات دعم كبير لنقيب المهن التمثيلية، وطالبته أن يهون على نفسه.

يشار أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، يقدم دور كبير في العمل النقابي على مدار سنوات تعدت العشرين عامًا، وقدم من خلالها الكثير من الخدمات، وأعلن ذكي من قبل أن العمل النقابي أثر على مسيرته الفنية.