تفاصيل إحباط محاولة تهريب صقور حية بمطار برج العرب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار برج العرب من إحباط محاولة أحد الأشخاص لتهريب صقور حية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

وتمكنت الإدارة العامة لأمن الموانىء بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) أثناء تواجده بمطار برج العرب بالإسكندرية وبحوزته 5 صقور حية تم تخديرها للسيطرة عليها داخل أقفاص مخفاة بإحدى حقائبه حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الاجراءات القانونية.

