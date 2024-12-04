بالفيديو.. الزراعة توضح تفاصيل مبادرة دعم صغار المربين وأصحاب مزارع إنتاج البيض

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من وزير الزراعة بمشروعات مزارع الدواجن المتوقفة، وخاصة صغار المربين حتى تعود للإنتاج مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هناك حرصا على تطوير هذه المزارع عبر آليات مختلفة، لاستمرار العملية الإنتاجية بالتنسيق مع البنك الزراعي.

وأضاف القرش في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن الوزارة وفرت قروضا ميسرة للمربين بفائدة 5%، بهدف الاتفاق على عمليات التطوير اللازمة، فضلا عن توفير الرخص اللازمة للتشغيل، مضيفا: "بتنزل لجان من وزارة الزراعة تقوم بمعاينة المزارع تشوف إيه المشاكل الموجودة فيها وإزاي يمكن تطويرها وبيرسل التقرير ده للبنك الزراعي علشان يوفر لهم التمويل اللازم، علشان نحول المزارع المفتوحة لمزارع مغلقة وبالتالي ده يساعد في تعظيم الإنتاجية وتعظيم عملية التربية".

وتابع، "نحقق شبه اكتفاء ذاتي سنويًا من لحوم الدواجن، وكذا من بيض الدواجن، والدولة حريصة على تحقيق وفرة إنتاجية الفترة المقبلة بصورة كبيرة وملحوظة".

وأردف، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الاستثمارات الخاصة في قطاع الدواجن يصل إلى 100 مليار جنيه، مع تحقيق شبه اكتفاء ذاتي من الدواجن وبيض المائدة، مشيرا إلى انخفاض كبير في الأسعار خلال الفترة الأخيرة بسبب الإجراءات التي قامت بها الوزارة من خلال عمليات ضبط السوق وتنظيم عمليات التداول والتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لتوفير كميات من البيض والبيع بسعر عادل ومناسب للمستهلك.