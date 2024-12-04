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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 41275 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 41275 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:
(722) مخالفة السير بدون تراخيص.
(20) دراجة نارية مخالفة.
(24227) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(1599) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
( 7 ) مخالفات موقف عشوائى.
( 17) مخالفة شروط التراخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

ضبط 41275 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة ضبط 41275 مخالفة مرورية متنوعة الإدارة العامة للمرور