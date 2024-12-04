كتبت وصيتي.. نورهان تتصدر قائمة التريند بعد تصريحاتها الأخيرة

حلت الفنانة نورهان ضيفة في برنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر قناة "الحياة"، وتصدرت الحلقة التريند عبر موقع "إكس"، حيث كشفت عن العديد من الأمور الشخصية والمهنية بعد غيابها عن الفن فترة زمنية طويلة.

نورهان تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية

أوضحت الفنانة نورهان سبب غيابها عن الساحة الفنية، قائلة: "كنت بعاني من أزمة صحية وأحتاج إلى إجراء عملية دقيقة، وقتها كتبت وصيتي، وكنت بدعي ربنا بالشفاء، وفي هذه الفترة ذهبت إلى الدكتور ونصحنى بأن أقوم بإجراء العملية حتى لا تكون هناك مضاعفات في المستقبل".

وتابعت: "لكن خفت على ابني معاذ من خطورة إجراء العملية وأن أبتعد عنه فرفضت، وأنا والحمد لله مبسوطة في حياتي ورفضت إجراء العملية، وكتبت في وصيتي أن أتبرع ببعض من أعضاء جسمي طبقًا لما هو مسموح به كصدقة، وأعطيتها للمحامية ورفضت إجراء العملية بسبب ابني".

آخر أعمال الفنانة نورهان

شاركت الفنانة نورهان في مسلسل "يوتيرن" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، بمشاركة ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، صفاء الطوخي، كريم قاسم وآخرين من تأليف أيمن سلامة ومن إخراج سامح عبد العزيز.