ضبط كميات من مخدر الحشيش بحوزة عناصر إجرامية بجنوب سيناء والإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط 3 عناصر إجرامية بجنوب سيناء والإسكندرية وبحوزتهم 152,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش، قدرت قيمتها المالية بأكثر من 12 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام 3 عناصر إجرامية بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظتى جنوب سيناء – الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة لهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (152,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (12 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.