إحباط محاولة جلب وتهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لخارج البلاد

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام تشكيل عصابى يضم 10 عناصر جنائية - مقيمين بمحافظة الدقهلية، بجلب كمية من أقراص الكبتاجون المخدر تمهيداً لتهريبها خارج البلاد لإحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (32,500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر).

هذا وتقدر القيمة المالية لأقراص الكبتاجون بحوالى (40 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

