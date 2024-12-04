وفد من زراعة البرلمان يزور محافظتي الغربية وكفر الشيخ

انطلق وفد برلماني من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، في زيارة ميدانية لمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، وذلك لتفقد عدد من المشروعات والمناطق الزراعية ومناطق الصيد والاستزراع السمكى، والاستماع إلى المزارعين والصيادين.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري، إن اللجنة تستهدف من الزيارات الميدانية، الوقوف على التحديات التى تواجه خطة الدولة للتوسع في الإنتاج الزراعى، في ظل طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والعمل علي تذليلها، وتعظيم الاستفادة من الرقعة الزراعية والثروات المائية، تماشيا مع توجهات القيادة السياسية، نحو تحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف الحصرى، أن القيادة السياسية تبذل جهودا ضخمة في تنمية القطاع الزراعي، وهو ما تحقق على أرض الواقع في المشروعات القومية بزيادة حجم الرقعة الزراعية، وزيادة حجم الإنتاج الزراعي، متابعا، ولكن في ظل التحديات العالمية حاليا يكون علينا ضرورة تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات وما تملكه الدولة من موارد، بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في حجم الصادرات.

ويضم الوفد البرلماني كل من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب عادل صلاح منصور عامر، النائب حمدي حسن، النائب صابر عبد القوي، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفي، بالإضافة إلى يحيى جلال، أحمد العقاد، وعادل حسن، من أمانة اللجنة.