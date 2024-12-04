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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

لتعزيز سبل التعاون.. رئيس جامعة بنها يستقبل وفد المديرية المالية بالقليوبية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، المحاسب محمد عبد السلام مدير المديرية المالية بالقليوبية والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون بين الجانبين.
جاء ذلك بحضور الأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة ، وضم وفد المديرية المالية كلا من المحاسب وائل سعد مدير عام الوحدات الحسابية ، والمحاسب أشرف عبد المنعم مراقب مالي ومدير المكتب الفني ، والمحاسب محمود أحمد مدير التفتيش المالي بالمديرية.
وخلال اللقاء قدم الدكتور ناصر الجيزاوي التهنئة للأستاذ محمد عبد السلام لتوليه منصب مدير المديرية المالية بالقليوبية ، متمنيا له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله.
واستعرض " الجيزاوي " تعزيز أوجه التعاون بين جامعة بنها والمديرية المالية في مختلف المجالات ، بالإضافة إلي تقديم المديرية الدعم الفني للوحدات الحسابية بإدارة الجامعة وكلياتها وخاصة فيما يتعلق بتطبيق منظومة "البيرول" وتحسين الأداء .

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